El vocero presidencial, Adrián Ravier, presentó este martes una serie de novedades vinculadas a la economía, el empleo, la seguridad, el turismo y la salud.

Entre los principales puntos destacó la aprobación de proyectos energéticos por más de US$3.200 millones, una nueva etapa de concesiones viales y los últimos datos respecto al empleo registrado.

En materia energética, confirmó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por US$3.245 millones.

Las obras se desarrollarán en Neuquén y Bahía Blanca para ampliar el procesamiento y transporte de líquidos de gas natural provenientes de Vaca Muerta.

Según explicó, las iniciativas generarán 19.000 empleos durante su construcción y, cuando comiencen a operar en 2030, permitirán sumar exportaciones por US$1.100 millones anuales.

En cuanto al empleo, Ravier informó que cerca de 82.000 trabajadores fueron incorporados al empleo registrado entre mayo y agosto mediante el régimen de incentivo a la formalización laboral.

Además, señaló que casi 26.000 empresas utilizaron el beneficio, de las cuales el 87% tiene hasta 50 empleados.

Sobre infraestructura, destacó la firma del Decreto 1358/2026, que habilita el inicio de la cuarta etapa de la Red Federal de Concesiones. El nuevo proceso permitirá incorporar más corredores nacionales al sistema de financiamiento privado para obras de reparación, mantenimiento y ampliación de rutas.

En materia de seguridad, el vocero confirmó que finalizó el traslado de todos los internos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal 8 de Marcos Paz, como parte del proceso de cierre del establecimiento porteño. El operativo estuvo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y las fuerzas federales.

Respecto de la salud, destacó que la mortalidad infantil alcanzó en 2025 una tasa de 8 por cada 1.000 nacidos vivos, cifra que presentó como un mínimo histórico. También mencionó la ampliación de programas de primera infancia, la actualización del calendario de vacunación y los refuerzos de las asignaciones familiares.

Asimismo, informó que el Ministerio de Salud simplificó más de 90 trámites y procedimientos, con la eliminación de aranceles para obtener matrículas profesionales, certificados de especialidad y habilitaciones de establecimientos sanitarios. La matrícula nacional pasó a ser digital, gratuita y sin vencimiento.

En el área de turismo y deportes, Ravier destacó la confirmación del regreso del Campeonato Mundial de Rally a Córdoba tras nueve años de ausencia, además de la vuelta del MotoGP al Autódromo Gálvez en 2027. También señaló que continúan las gestiones para que la Fórmula 1 regrese a la Argentina.

Finalmente, el funcionario sostuvo que estas medidas forman parte de la agenda del Gobierno nacional para promover inversiones, mejorar la infraestructura y ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo.