El Gobierno anunció la implementación de un nuevo servicio militar voluntario

El Gobierno nacional anunció hoy la creación de un Servicio Militar Voluntario, coordinado por los Ministerios de Defensa y Capital Humano, con el objetivo de "inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las fuerzas armadas: esfuerzo, valor".

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, donde precisó que este programa estará destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años, que se podrán formar en oficios como "cocinas, talleres mecánicos, o tareas de vigilancia, que los podrán ayudar a desenvolverse en el futuro".

Adorni explicó que el objetivo "es fortalecer la respuesta ante emergencia, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de emergencia y respuesta ante catástrofes como inundaciones o incendios".

La familia de Nahuel Gallo

Ante una consulta sobre la situación de la familia de Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela, Adorni reveló que la mujer y el pequeño hijo del Gendarme ya se encuentran en la Argentina y llegaron anoche al país.

Adorni dijo que no podía dar mayores detalles por cuestiones de seguridad pero dijo que María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, y su hijo, Víctor, lograron salir del país que gobierna Nicolás Maduro.

"Es un tema de seguridad nacional, no podemos dar información", afirmó el vocero, quien detalló que ambos llegaron anoche llegaron al país anoche y fueron recibidos por Gendarmeria y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Dijo que ambos "están en buen estado de salud" y evitó adelantar más información cuando fue consultado "por cuestiones de seguridad" sobre las gestiones que el Poder Ejecutivo lleva a cabo para la liberación del Gendarme aunque aseguró que "estamos trabajando incansablemente para que esta monstruosidad se resuelva".

La situación del Hospital Garrahan

Sobre las protesta de trabajadores del Hospital Garraham, Adorni pidió distinguir el reclamo de los profesionales de la salud que, dijo, "es entendible en la Argentina hace mucho tiempo que los médicos, los policías y los docentes deberían ganar más"

De todos modos, el vocero aclaró que el Garrahan "tiene equilibrio financiero y sus cuentas volvieron a estar en orden" y dijo "no está desfinanciado".

En ese sentido, Adorni afirmó que hay una desproporción entre los cargos administrativos y los médicos y dijo que en los últimos 10 años se crearon 1200 empleos nuevos, en su mayoría puestos jerárquicos, tras señalar que "no es casual que este tipo de protestas se realizan junto cuando se esta implementando el sistema biométrico, donde esa proporción también podría quedar más expuesta".

"El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están pero durante años se dedicaron a inflar la planta administrativa. Están mal utilizando los recursos y hay una desproporción absoluta entre el personal médico y el administrativo. El dinero no esta llegando a donde tiene que llegar", enfatizó.

Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos

Adorni precisó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información, y advirtió que las que no adhieran "van a perder el acceso a la información de facturación de personas y empresas, y tampoco podrán estar al tanto de los consumos que superen los nuevos umbrales fijados por ARCA".

En este sentido apuntó contra la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador Axel Kicollof "pretende mantener el régimen persecutorio porque le sirve para despilfarrar los recursos de los bonaerenses" mientras "financia programas estatales de dudosa utilidad como ´Mar Para Todas´, ´Masculinidades por la igualdad´ o ´Ciencia sin estereotipos´".

SIDE

Respecto a las versiones periodísticas sobre aumentos en las partidas para la SIDE, Adorni dijo que "existe un plan nacional que se presenta una vez por año, donde se detallan los lineamientos del esquema de inteligencia".

"Es un plan secreto porque de él depende la seguridad de la Nación y tiene 3 copias: uno que está en poder de la SIDE, otro el presidente y otro la Bicameral del Congreso", afirmó el vocero.

"Todas las acusaciones son falsas, nos pusimos como meta transformar la SIDE en un sistema de inteligencia que se use para defender a los argentinos y no para para otras cuestiones como persecuciones y que no han ocurrido", dijo Adorni.

Energía

Asimismo, Adorni puso de relieve que el ministro de Economía, Luis Caputo anunciará en las próximas horas un plan de obras prioritarias, por más de USD 6.600 millones, para mejorar la red de transporte eléctrico en varios puntos de la Argentina y disminuir los cortes de luz.

Los proyectos serán financiados y ejecutados por empresas privadas a través de un esquema de concesión, por lo que no habrá costo para el Estado.

Se trata de proyectos de infraestructura que incluye estaciones transformadoras y 5.610 nuevos kilómetros de líneas eléctricas, que serán financiadas por privados y llegarán a las boletas una vez completadas. El objetivo es que no generen gastos al Estado.

"El gobierno nacional trabaja para normalizar un sistema devastado por los vicios de la vieja política", afirmó.