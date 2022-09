El Gobierno anunció el lanzamiento del Plan Gas IV y V

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó, junto con el ministro de economía, Sergio Massa, el lanzamiento del Plan Gas IV, que contempla la prórroga de los llamados realizados a partir de 2020, y la convocatoria al Plan Gas V, ambos necesarios para abastecer la red de gasoductos en construcción.

En ese sentido, Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley que creará un nuevo marco regulatorio de largo plazo para el sector hidrocarburífero.

“Argentina se puede convertir en un enorme proveedor de energía", lo que requiere un "nuevo diseño de desarrollo" que vea la manera de "aprovechar el gas que tiene el país y que el mundo y los argentinos necesitan”, expresó el Presidente.

"Tenemos la oportunidad de que en una primera etapa logremos que el gas de Vaca Muerta se distribuya en todo el país y alcanzar casi el autoabastecimiento; y después habrá que ofrecer gas al mundo", agregó.

Por su parte, Sergio Massa resaltó que "dejar de importar gas y producirlo representa en términos de ahorro por importaciones de energía hasta 2028 unos US$ 19.000 millones y, en 2023, US$ 3.200 millones; y US$ 28.900 millones de ahorro en divisas hasta 2028, y US$ 4.800 millones en 2023".

Asimismo, tras indicar que se esperan inversiones por US$ 7.000 millones hasta 2028 (US$ 1.000 millones en 2023), destacó que en recaudación fiscal significará US$ 3.500 millones hasta 2028 (US$ 600 millones en 2023), y la creación de 10 mil puestos de trabajo hasta 2028.

En el "camino al autoabastecimiento energético, vamos a quedar a un paso, al 90% en 2023", remarcó Massa al anunciar esta tarde en Casa de Gobierno el lanzamiento del Plan Gas IV y la convocatoria al Plan Gas V, junto al presidente Alberto Fernández y gobernadores provinciales.