El Gobierno anunció el cierre del Fondo de Capital Social

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Fondo de Capital Social (Foncap), "después de una auditoría que detectó severas irregularidades en este fondo fiduciario". "Con el cierre de este fondo, el ahorro va a girar en torno a los 100 millones de pesos mensuales", informó.

"El Foncap se creó en 1997, el objetivo era ofrecer créditos y capacitaciones a las microempresas. Por supuesto que estos objetivos no se cumplieron y el fondo fue objeto, como tantos otros, de una pésima administración", expresó.

En su habitual conferencia de prensa, señaló: "Entre los hallazgos de la auditoría que llevó adelante la SIGEN, se encontró una administración sobredimensionada que otorgaba créditos de manera discrecional y ejecutaba gastos por encima de lo necesario. De hecho, el 74% del total de sus gastos correspondía sueldos y cargas sociales con 20 millones de pesos destinados a oficinas y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados que en el último año otorgaron apenas 20 créditos".

"Además no había un esquema de promoción al financiamiento de las pymes, no había mecanismos para comprobar los niveles de cumplimiento esperados y no existían informes de gestión entre otras irregularidades. Tampoco se cuidaba el capital del fondo que ni siquiera alcanzaba para cubrir los gastos administrativos", agregó.

En Casa Rosada, continuó: "Cuando se creó este fondo, el capital inicial era de 40 millones de dólares, hoy de ese capital queda apenas el 8%. Por supuesto que el Estado metido en el medio no hace que ni las pequeñas ni las medianas ni las microempresas se desarrollen, así que lo mejor es que efectivamente el Estado se corra de estos fondos que no tiene ningún sentido que le hacen perder o gastar dinero al contribuyente inútilmente y que no tienen del otro lado ningún beneficiario más que por supuesto los que recién les he nombrado".

En otro orden de cosas, Adorni resaltó "la participación del secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, en la séptima edición de China International Import Expo, donde realizó una presentación y mantuvo reuniones con empresarios del país Oriental".

"Esto es sumamente importante para la Argentina porque permitió mostrar los beneficios de un país estable, abierto a la inversión ante los ojos de una potencia mundial", dijo, al tiempo que destacó: "Es inédito que un funcionario de nuestro país esté haciendo una gira internacional para motivar el libre comercio y forme parte del papel que la Argentina pretende ocupar en el mercado global y sabemos todos y así lo entendemos nosotros también que el libre comercio es el motor del progreso del mundo y Argentina va a honrar el legado de su historia".

Por otro lado, el vocero presidencial informó que "se decretó determinadas medidas para mejorar la gestión de recursos del INCAA".

"Se elimina el subsidio anticipado de producciones audiovisuales para medios electrónicos, es decir, las películas cuya comercialización se realiza a través de streaming o DVD", precisó.

"Muchos productores previendo que sus películas iban a tener baja cantidad de espectadores en el cine abusaban de este sistema y pedían el subsidio anticipado para hacer la película en dividido o subir la plataforma de streaming cobrando de esta manera un promedio de 50.000 dólares sin siquiera tener la película lista, incluso en algunos casos la película nunca llegaba a producirse y el dinero por supuesto se lo llevaban igual", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que "este recurso dio lugar a una fiesta de anticipos para películas que después no veía nadie o muchas veces no se hacían". "Ahora en vez de anticipo se van a dar créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días, si después la película genera interés y consiguen efectivamente un subsidio, pueden devolver el crédito con esos recursos", explicó.

"Por otro lado se reglamenta la obligación de acreditar audiencia para para percibir el subsidio tradicional de medios electrónicos que antes no requería ninguna contrapartida para ser otorgado Ahora va a ser necesario demostrar un mínimo de 10,000 reproducciones en plataformas pagas para recibir este subsidio", puntualizó.