El Gobierno afirma que la suba de tarifas depende de las provincias

La oficina del Presidente afirmó que el senador nacional Gerardo Zamora intentó atribuir al Gobierno Nacional aumentos en las tarifas eléctricas que, en gran medida, dependen de decisiones provinciales.

El Gobierno de Javier Milei aclaró que "la energía cuesta lo mismo en todo el país".

"Lo que encarece las facturas en cada jurisdicción es el Valor Agregado de Distribución y los impuestos locales, ambos definidos por cada jurisdicción", aclaró la oficina de prensa gubernamental.

"En Santiago del Estero -añadió el Gobierno-, más de la mitad de la boleta no corresponde al costo de la energía, sino a estos componentes locales. La energía representa apenas alrededor de un tercio del total".

El siguiente es el comunicado enviado por la Oficina del Presidente:

“Lo que hizo este Gobierno fue sincerar los costos y dar señales de precio, para terminar con un sistema completamente distorsionado que ahuyentaba la inversión y generaba escasez. Durante 20 años se sostuvieron subsidios generalizados, ineficientes y superpuestos. Hubo countries subsidiados, falsos clubes de barrio y usuarios con decenas de medidores recibiendo beneficios”.

“El esquema heredado era regresivo e injusto. La segmentación N1 (altos ingresos), N2 (bajos) y N3 (medios) fue mal diseñada desde su origen, y se profundizó aún más con la ampliación indiscriminada de “Zona Fría”, que incorporó 2.4 millones de usuarios con descuentos de hasta 30% en gas, incluso en zonas sin condiciones extremas (como Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, entre otras). Tal es así que una jubilada de La Matanza terminaba financiando con su factura el gas de una casa de veraneo en Mar del Plata”.

“Ese sistema le costó a todos los argentinos más de $460.000 millones en 2025 y terminó siendo financiado, muchas veces, como el caso antes señalado, por los sectores más vulnerables”.

“Este Gobierno terminó con ese desorden: subsidios focalizados, fin de privilegios, reglas claras y señales de precio para recuperar la inversión y garantizar el abastecimiento energético”.

“Plantear que esto explica cierres de comercios o una supuesta “destrucción” del ingreso es no entender (o elegir ignorar) cómo funciona realmente la composición de las tarifas”.

“Las provincias que hoy señalan aumentos deberían empezar por explicar qué parte de la factura están definiendo ellas mismas”.