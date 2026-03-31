El Gobierno afirma que Argentina está quebrando la inercia de la decadencia

En un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei destacó que el índice del 28,2 por ciento de baja de la pobreza, difundido por el INDEC, "es el nivel más bajo de los últimos siete años".

"Tras haber alcanzado el 52,9% como resultado de la gestión anterior, Argentina comienza a quebrar una inercia de decadencia que parecía irreversible", expresa el texto.

Además, agrega que "este logro no es una casualidad, sino el resultado directo del compromiso total del Presidente con el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal, la emisión cero y la asistencia social directa, sin intermediarios ni extorsión".

"Con las ideas de la libertad como norte, estamos poniendo fin al modelo empobrecedor kirchnerista", añade.

El INDEC dio a conocer este martes el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza, que alcanzó el 21% durante el segundo semestre del 2025.

El presidente Javier Milei celebró el nuevo índice favorable al declarar: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato”, en un posteo en sus redes sociales.

Asimismo, el organismo estadístico informó que en ellos reside el 28,2% de la población y afectó a 8,5 millones de personas.