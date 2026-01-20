El Gobierno acordó un préstamo de USD 400 millones para mejorar el sistema energético

El Gobierno logró la aprobación oficial de un préstamo de USD 400 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento para mejorar la estructura del sistema eléctrico argentino.

Luego de los cortes de electricidad que se produjeron a finales de 2025 y uno masivo, a comienzos de 2026, que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se logró obtener este préstamo para prevenir nuevas fallas.

Esta operación se publicó en el Boletín Oficial y fue instrumentada mediante el Decreto 23/2026, que consiste en el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a la modernización del sector y a una mayor eficiencia en la asignación de subsidios.

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para el período comprendido entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Edesur superó ampliamente los parámetros regulatorios, con 4,12 cortes promedio frente al límite de 2,07 y una duración media de 7,37 horas por usuario.

Edenor, en contraste, registró 1,39 cortes por usuario y una duración de 3,58 horas, ambas cifras dentro de los objetivos establecidos.

El programa se centra en cuatro puntos: fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energético, mejoras en la focalización de los subsidios, promoción del uso eficiente de los recursos y otros rubros complementarios.