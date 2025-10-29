El Gobierno abre el diálogo con gobernadores y llama a extraordinarias para acelerar las reformas

El presidente Javier Milei tiene previsto reunirse con al menos 15 gobernadores este jueves para dialogar sobre las propuestas de reformas que ya comenzó a analizar el Consejo de Mayo.

Además, el Poder Ejecutivo convocará esta semana a sesiones extraordinarias para que el Congreso funcione en diciembre y así pueda comenzar a debatir las iniciativas que el Gobierno considera prioritarias para el segundo tramo de su gestión.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, sostuvo que serán las reformas previsional y laboral en primer término, y la tributaria también está en agenda.

En ese contexto, señaló: “Intuyo que no esperaremos, conociéndolo al Presidente no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante, así que intuyo que puede haber un llamamiento a extraordinarias. No lo descarto”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que el diálogo con los gobernadores siempre estuvo abierto así como con la mayoría de los bloques políticos del Congreso.

De la reunión con los mandatarios provinciales participarán también el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo y del Interior, Lisandro Catalán.

El encuentro será a las 17 del jueves en Casa Rosada.

Entre los invitados están además Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

Alfredo Cornejo (Mendoza) enviará a su vice Hebe Casado ya que tiene un viaje programado para esa fecha.