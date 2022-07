"El gobernador se quedó con 10 mil millones de pesos de los trabajadores"

En "Mañana Nacional" el senador provincial Martín Barrionuevo expresó "el gobierno inicialmente empezó hablando de un 10 % al básico, nosotros decíamos que era absolutamente insuficiente. Por otro lado demostramos que se podía otorgar un incremento mucho mayor, luego el gobierno terminó hablando del 15% y en definitiva otorgó un 20 % al básico. La realidad es que el impacto está en el orden del 10 al 11%, fundamentalmente porque no se tocaron conceptos claves como por ejemplo es plus. Recordemos que el plus es parte muy importante de los sueldos de los trabajadores en Corrientes hoy, en algunos casos llega a ser el 50% del sueldo. Entonces si dejas fijo eso, el impacto salarial es totalmente distinto".

DESCARGAR