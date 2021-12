El Diputado por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, en diálogo con Nacional Córdoba opinó sobre el rechazo de la oposición a la Ley de presupuesto 2022. "La actitud de Juntos por el Cambio, cambiemos, el macrismo, como se los quiera denominar era esperable porque definitivamente porque ya lo venían anunciando", dijo Leopoldo.

"Lo que es insólito es la actitud de aquellos que tienen responsabilidades de gobierno por ejemplo los Diputados que responden al Gobernador Juan Schiaretti , que se sumaron a esa actitud de bloquear al Gobierno nacional, en general a la población argentina", argumentó el diputado.

Reflexionó sobre la deuda contraída con el FMI durante el gobierno macrista: "Tenemos que resolver un problema que nosotros no creamos que es la terrible y demencial deuda externa. Actúan como si no tuvieran esta responsabilidad" y agregó: "no somos nosotros los que volvimos a la Argentina al fondo, pero somos nosotros los que resolver este problema. Lo del presupuesto es un palo a la rueda"

"Creo que el Gobernador Juan Schiaretti tiene que rever la actitud de sus diputados"

"En definitiva en Córdoba sólo dos diputados votó por los intereses de los cordobeses, por las obras previstas en el presupuesto para la Provincia de Córdoba", dijo Moreau refiriéndose a Pablo Carro y Gabriela Estévez.

"Estamos en una situación muy compleja porque hay una oposición enceguecida que no toma en cuenta los intereses del país y de las provincias. Pone por encima este odio inexplicable". "No encuentro una razón por la que los diputados de Córdoba hayan votado en contra. Que diputados de Córdoba digan por qué votaron en contra del presupuesto", concluyó.