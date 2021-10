El gimnasio de Bariloche Vóley Club tiene nombre y apellido

En el marco de la ceremonia inaugural del Campeonato Patagónico Promocional de Vóley que se disputó en nuestra ciudad, la dirigencia del Bariloche Vóley Club realizó el bautismo de su gimnasio con el nombre de Juan Carlos Bertino.

“Esto no me lo esperaba, creo que es una absoluta exageración” expresó el profesor, aún asombrado mientras exhibían su nombre en el gimnasio. El encargado de dar a conocer el nombre fue Milán Magister, quien muy emocionado hizo un repaso de toda la carrera del Bertino que incluyó campeonatos provinciales, representaciones nacionales siendo entrenador y también dirigente. “Lo que dijo Milán no hubiese sido posible sin el acompañamiento de tanta gente, que hoy algunos están acá…ex alumnos...” manifestó Bertino.