El Garrahan renovó una sala de internación en el marco de su plan de obras

La nueva sala se suma a los resultados del plan de obras más importante en la historia del hospital.

Con más de 30 mil millones de pesos invertidos, el Garrahan renovó su helipuerto, sus estaciones de enfermería y sus habitaciones de guardia, entre otras reformas. Hoy sus pacientes cuentan con un espacio de internación más seguro y moderno.

La reforma integral de la sala de Cuidados Intermedios y Moderados 63 (CIM 63) moderniza 760m² del hospital y mejora tanto la seguridad y comodidad de los pacientes, como las condiciones de trabajo del personal.

La obra se organizó en dos etapas para evitar interrumpir la atención. La primera, que comprende siete habitaciones con baños más cómodos, espacios optimizados e instalaciones completamente actualizadas, ya fue inaugurada y se encuentra en uso.

La renovación incluye habitaciones dobles con sanitarios completos, antecámaras de acceso y mobiliario diseñado para mejorar la funcionalidad de cada espacio. También se modernizaron las instalaciones eléctricas, sanitarias, de iluminación, gases medicinales y climatización.

Además, se incorporaron sistemas de presión positiva para favorecer el aislamiento y la protección de pacientes inmunocomprometidos.

Otro avance es la incorporación de poliductos de última generación, que permiten la conexión de distintos dispositivos y equipos médicos según las necesidades de cada paciente.

Esta tecnología aporta mayor funcionalidad, versatilidad y seguridad en la atención, especialmente en situaciones de mayor complejidad.

Los médicos de la sala destacaron que era algo que esperaban hace mucho tiempo, ya que se trata de una transformación que representa tanto inversión en infraestructura como en seguridad y calidad asistencial.

En los próximos meses se habilitarán unas 10 habitaciones restantes, 8 de ellas destinadas al aislamiento, así como los sectores de enfermería.

Las mejoras buscan optimizar los circuitos asistenciales, fortalecer la prevención y el control de infecciones, reducir el riesgo de errores y brindar mayores condiciones de seguridad durante la internación.

La obra del “CIM” 63 se enmarca en un plan de inversión histórico que supera los 30 mil millones de pesos, el cual fue posible gracias a ordenar las cuentas del hospital. Hoy el Garrahan puede brindar una atención cada vez mejor y se posiciona como uno de los mejores hospitales de la región.