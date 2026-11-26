El exárbitro asistente de fútbol de la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y periodista deportivo conversó con el equipo de Pasión Nacional a propósito del penal sancionado por mano a favor de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia en La Bombonera, tras revisarlo en el VAR, entre otras polémicas.

“Hay todas las razones para que llame el VAR. Estoy de acuerdo que hayan cobrado el penal, es una mano intuitiva”, explicó José Manuel Zdonek.

“El fútbol no es una letra fría reglamentaria”.

“Tanto Boca y River son los dos equipos más favorecidos de la historia del fútbol argentino. Hay tres resultados: ganar, empatar y la culpa la tiene el árbitro”, concluyó.