En una nueva columna la licenciada en nutrición Aluhe Martins do Serro analizó el boom de los suplementos dietarios, desmitificó su uso masivo y explicó por qué la consulta profesional sigue siendo clave antes de incorporar cualquier producto.

Aluhe hizo hincapié en la importancia del asesoramiento profesional porque si bien la suplementación puede ser muy útil frente a carencias nutricionales específicas, siempre debe estar indicada por un médico o nutricionista tras una evaluación personalizada.

Escuchá la columna completa para repasar todos los consejos y aprender a elegir qué ponerle a tu cuerpo con responsabilidad.