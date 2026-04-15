El furor de las novelas breves en redes sociales creadas por IA

Elisandro Santos, especialista en Inteligencia Artificial, habló con el equipo de Nora Briozzo, sobre este fenómeno que se viraliza entre usuarios con millones de visualizaciones.

Aseguró que tiene mucho que ver con las nuevas tendencias que se ven en redes, con contenidos muy breves de alto impacto visual y cuyos diálogos empatizan con los usuarios.

Santos no sólo dio detalles del contenido sino de la forma en la que se elaboran, enteramente con mano de obra digital.