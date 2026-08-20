El fuerte temporal de lluvia y vientos en Uruaguay dejó decenas de evacuados

Las intensas lluvias registradas en el norte y este de Uruguay, provocados por el fenómeno de El Niño han generado un importante aumento en el caudal de diversos ríos y arroyos, desencadenando inundaciones que obligaron al despliegue de operativos de emergencia para atender a los afectados.

En Segundo Round, Hernán Mundo conversó con Rodrigo González, comunicador meteorológico, quien brindó detalles de la situación.

En el departamento de Cerro Largo, limítrofe con Brasil, las precipitaciones incrementaron de manera acelerada la cifra de personas desplazadas de sus hogares, requiriendo que varias familias fueran alojadas en instalaciones municipales como el gimnasio local para resguardar su seguridad.

Las localidades más perjudicadas en esa región son Melo y Río Branco, destacándose el rápido ascenso del Río Yaguarón, cuyo nivel llegó a registrar incrementos constantes de cinco a seis centímetros por hora durante las jornadas más críticas del temporal.

El Gobierno de Uruguay estima que en los próximos meses el fenómeno climatico identificado como El Niño, provocará el desplazamiento de unas 25 mil personas y cerca de 5 mil evacuados.