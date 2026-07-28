El fuego consumió en España más de 25 mil hectáreas

En Segundo Round, Hernán Mundo conversó con la periodista española Marta Martín de Blas, quien brindó algunos detalles de la situación, en permanente evolución, de los siniestros que ya provocaron la evacuación de más de 90 mil personas.

“La situación sigue siendo muy compleja, principalmente en Madrid y en la Región de Castilla y León”.

El gobierno decretó el estado de Emergencia Nacional y convoca a la población a tomar las medidas necesarias para evitar trabajos en el campo y actividades que puedan provocar siniestros.

El alto calor, las corrientes de viento, la falta de lluvias y fundamentalmente la persistencia de todos estos factores, dificultan el combate a las llamas.