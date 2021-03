Manuel Pardo, vecino de Las Golondrinas, habló con Radio Nacional Esquel y relató la dolorosa situación que les toca vivir: “El fuego arrasó absolutamente todo. Las cocinas económicas de hierro fundido se fundieron, no están más”. Contó que “hay personas que uno no sabe para dónde se fueron”. Son cerca de 200 familias a las que no les quedó nada. Asimismo, elogió la actitud del intendente de El Hoyo, que se ocupó de trasladarlos: “Pol Huisman se hizo cargo de nosotros, llegó con una camioneta a rescatar gente y hacer todo lo que se podía”. “No hay más Olaf, no hay más brigada de incendios, no hay más nada. En El Hoyo no se podía estar porque nos asfixiábamos por el humo”, agregó.

Asimismo, planteó sus dudas sobre cómo iniciaron los focos, por los lugares y el momento: “Veo cierta perversidad”. Por último, pidió que la gente “nos ayude con sentido común, que quiere decir que nosotros tenemos que volver a construir nuestra casita aunque sea de 2×2 para empezar a vivir ahí”.