El frío se afianza en gran parte del país con heladas y cielo despejado

El avance de una masa de aire frío dejó este martes un marcado descenso de las temperaturas en gran parte de la Argentina, con heladas en distintas provincias del centro y oeste del país y condiciones de tiempo estable en la mayor parte del territorio. Predominaron los cielos despejados o con escasa nubosidad, favoreciendo un fuerte enfriamiento durante las primeras horas del día.

En el centro del país, la jornada se presentó fría pero estable. La ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 12°C, mientras que Córdoba oscilará entre 1°C y 13°C. En La Pampa se esperan valores de -1°C y 11°C, y en San Luis de 2°C y 12°C. También se prevén condiciones mayormente despejadas en Entre Ríos y Santa Fe, con máximas cercanas a los 12°C.

En la región de Cuyo se registrarán algunas de las temperaturas más bajas del país. San Juan tendrá una mínima de -2°C y una máxima de 12°C, Mendoza de -1°C y 12°C, mientras que La Rioja alcanzará los 14°C durante la tarde tras una mañana fría.

En el norte argentino dominarán las condiciones estables, aunque persistirán algunos bancos de neblina y nubosidad variable en sectores del NOA. Catamarca tendrá temperaturas entre 3°C y 16°C; Salta entre 2°C y 11°C; Jujuy entre 3°C y 11°C; y Tucumán entre 4°C y 16°C. En el NEA, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones presentarán mínimas de entre 3°C y 6°C y máximas que llegarán hasta los 18°C.

La Patagonia continuará bajo la influencia del aire frío. Neuquén registrará entre 3°C y 12°C, Río Negro entre 1°C y 11°C, Chubut entre 3°C y 10°C, Santa Cruz entre -1°C y 5°C y Tierra del Fuego entre 1°C y 4°C. En general, se espera tiempo estable, con algunas nubes aisladas y ambiente muy frío durante la mañana.

El panorama nacional muestra una marcada mejora respecto de jornadas anteriores, con predominio de tiempo seco, baja humedad y temperaturas típicamente invernales, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las heladas volverán a ser protagonistas en amplias zonas del país.