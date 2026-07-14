El frío persiste en el sur mientras el norte del país anticipa una jornada templada

La semana avanza con condiciones estables en gran parte de la Argentina. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con cielo despejado o ligeramente nublado en buena parte del territorio, aunque persisten bancos de niebla y neblinas en algunos sectores del centro y oeste del país. Las temperaturas muestran un marcado contraste entre el norte, donde las máximas superarán los 20 grados, y la Patagonia, que continuará bajo condiciones invernales.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y advirtió sobre los vientos en el norte y centro de Argentina. Además, se refirió al fenómeno de El Niño en los próximos meses y anticipó que seguramente tendremos más calor, más humedad y más lluvias de lo habitual.

En la Ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 8 grados. Para la tarde se espera una máxima de 16 grados. Condiciones similares se registran en Entre Ríos y Santa Fe, donde predominará el cielo despejado y las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados.

El norte argentino volverá a concentrar las temperaturas más elevadas. Santiago del Estero alcanzará una máxima de 25 grados, mientras que Chaco y Formosa llegarán a los 24 grados. Corrientes tendrá una máxima de 23 grados y Catamarca, La Rioja, Salta, Misiones y Tucumán superarán los 20 grados durante la tarde. En Jujuy se espera una jornada más nubosa, con temperaturas entre los 10 y los 20 grados.

En la región central, Córdoba tendrá una de las tardes más agradables del país, con una máxima prevista de 22 grados tras una mañana fresca de apenas 2 grados. San Luis alcanzará los 20 grados y San Juan registrará una marcada amplitud térmica, con una mínima de 0 grado y una máxima de 18.

La Patagonia continuará siendo la región más fría. En Tierra del Fuego se espera una mínima de 6 grados bajo cero y una máxima de apenas 0 grado, mientras que Santa Cruz registrará temperaturas entre 0 y 3 grados. Chubut, Río Negro y Neuquén presentarán mayor nubosidad, con máximas que oscilarán entre los 12 y los 15 grados.

El panorama general muestra una semana que comienza sin fenómenos significativos, con mañanas frescas o frías en gran parte del país y tardes más templadas en las provincias del norte, donde las temperaturas se ubicarán muy por encima de los valores registrados en el extremo sur argentino.