El frío extremo persiste mientras aumenta la nubosidad en varias regiones del país

El último día de junio estará marcado por la persistencia de una masa de aire muy frío sobre gran parte de la Argentina. Aunque la estabilidad continuará predominando en amplias regiones, el aumento de la nubosidad comenzará a ganar terreno en sectores del norte y del litoral, mientras que las heladas seguirán presentes en numerosas provincias durante las primeras horas del día.

En la región central se espera una jornada fría por la mañana y fresca por la tarde. La ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 14°C bajo cielo despejado. Córdoba oscilará entre 4°C y 16°C, mientras que Santa Fe presentará una de las mañanas más frías de la región con una mínima de 0°C y una máxima de 16°C. Entre Ríos tendrá temperaturas entre 3°C y 16°C y La Pampa entre 1°C y 15°C.

En Cuyo persistirán las heladas matinales. Mendoza registrará una mínima de -1°C y una máxima de 11°C, San Juan tendrá valores entre 0°C y 15°C y San Luis entre 1°C y 15°C. Las condiciones serán mayormente estables, con cielos despejados o parcialmente nublados.

El norte argentino mostrará un incremento de la nubosidad respecto de jornadas anteriores. Chaco, Corrientes y Formosa tendrán máximas de 16°C, mientras que Santiago del Estero alcanzará los 18°C. En el NOA, Jujuy registrará temperaturas entre 7°C y 14°C con presencia de niebla, Salta entre 6°C y 14°C bajo cielo cubierto, Tucumán entre 6°C y 14°C con lloviznas aisladas y Catamarca entre 6°C y 16°C.

La Patagonia continuará siendo la región más fría del país. Neuquén registrará una mínima de -4°C y una máxima de 12°C, Río Negro entre 0°C y 11°C, Chubut entre 0°C y 8°C, Santa Cruz entre -3°C y 4°C y Tierra del Fuego entre -3°C y 3°C. En el extremo sur se prevén nevadas débiles y abundante nubosidad, manteniendo condiciones plenamente invernales.

El panorama nacional seguirá dominado por el frío intenso, especialmente durante la madrugada y la mañana. Las heladas continuarán afectando amplias zonas del centro, oeste y sur del país, mientras que el aumento de la nubosidad en el norte y algunas precipitaciones aisladas no modificarán significativamente el escenario de bajas temperaturas que caracterizó el cierre de junio.