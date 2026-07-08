El frío da un respiro y se esperan temperaturas más agradables en varias provincias

Luego de varios días dominados por heladas intensas y temperaturas extremadamente bajas, gran parte de la Argentina experimenta este martes un marcado ascenso térmico. Con cielos mayormente despejados y condiciones estables en amplias regiones, el invierno ofrece una tregua que se refleja en máximas cercanas o superiores a los 20 grados en numerosas provincias.

La Ciudad de Buenos Aires amaneció con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima prevista de 20 grados, en una jornada con nubosidad variable y sin precipitaciones. El mismo comportamiento se observa en gran parte de la región central, donde Córdoba alcanzará los 23 grados, una de las temperaturas más elevadas del país.

En el norte argentino predominan los cielos despejados y una importante amplitud térmica. Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero registraron mínimas cercanas a los 0 grados durante la madrugada, pero las máximas previstas oscilarán entre los 19 y los 21 grados. Estas condiciones consolidan el progresivo alejamiento de la masa de aire polar que afectó al país durante la última semana.

La región de Cuyo también presenta una mejora generalizada. Mendoza, San Juan y La Rioja comenzaron la jornada con temperaturas de entre 1 y 4 grados, aunque por la tarde alcanzarán valores cercanos a los 20 grados. La presencia de nubosidad parcial no impedirá el ascenso térmico.

En el litoral, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe disfrutarán de una jornada estable y soleada, con máximas que rondarán entre los 19 y los 20 grados. Solo algunas neblinas matinales en sectores puntuales marcaron el comienzo del día.

La Patagonia muestra el mayor contraste térmico del país. Mientras Santa Cruz y Tierra del Fuego continúan registrando temperaturas invernales muy bajas, con mínimas bajo cero y máximas de entre 6 y 7 grados, en Neuquén y Río Negro se observa mayor nubosidad e incluso algunas lloviznas aisladas, con máximas de entre 11 y 14 grados. Chubut, por su parte, permanecerá cubierta y alcanzará los 10 grados.

El panorama meteorológico confirma una recuperación gradual de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Aunque las mañanas continúan siendo frías en varias provincias, las tardes se presentan cada vez más agradables, ofreciendo un escenario muy diferente al registrado durante los primeros días de julio.