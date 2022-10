El Frente de Todos apelará la medida de impunidad para Bonarrico y la UCR

Se archivó la denuncia en la que se investigaba un acuerdo vinculado a la corrupción entre el pastor evangélico y exsenador aliado de Cambia Mendoza, Héctor Bonarrico, y el gobierno de Mendoza. Ambas partes habían acordado que el primero bajara su candidatura y una serie de favores políticos en el marco de la Legislatura a cambio de una suma millonaria que se enmascaró en "subsidio religioso".

Había dos denuncias por el polémico subsidio (luego anulado) a la fundación que lideraba el exsenador. Repentinamente para les fiscales que investigaron hubo “inexistencia de delito”. La Fiscalía de Instrucción N°15 y la Fiscalía de Instrucción N°7 son las que tomaron la decisión de la impunidad que alarma a la oposición.

El senador provincial del FdT Lucas Ilardo dialogó con Temprano es Mejor donde dejó expresada su lectura acerca de la caída de esta causa: "No hay ojos judiciales para verlo, dijo, pero también agregó que no lo sorprende ya que todos los hechos de corrupción del gobierno radical han quedado stand by. "No llamaron ni al ministro Ibañez a declarar que fue quién orquestó este acuerdo", dijo

Ilardo adelantó que desde el peronismo se apelará la medida.