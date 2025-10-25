“El Fondo Nacional de las Artes tiene una inconmensurable historia cultural que va más allá de las personas”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la participación del presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, coleccionista de arte, curador y gestor cultural.

También, recibió la visita del cantante y compositor Leo García, líder histórico de Avant Press, músico argentino de rock, pop y música electrónica, que dio detalles de la presentación prevista para el 20 de diciembre en Café Berlín.

“Voy a invitar a algunos colegas, va a ser un show muy lindo, con las canciones que el público quiere, siempre hay un pequeño homenaje a Gustavo Cerati porque fue mi maestro, mi padrino”.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Tulio Andreussi Guzmán reflexionó sobre el rol del Fondo Nacional de las Artes y su gestión al frente de dicho organismo que “es transversal a todas las disciplinas de la cultura”.

“Todos estamos trabajando permanentemente, las 24 horas, los siete días de la semana para poder dar vuelta y levantar la Secretaría de Cultura”. “Leonardo Cifelli está teniendo una excelente gestión y nosotros tenemos que estar a la altura de este cambio tan importante que se está produciendo en nuestro país”.

Se remontó a los inicios del Fondo, en 1958, y ratificó que debe funcionar como “una entidad financiera al servicio de la cultura”.

“Para volver a capitalizar el Fondo tiene que volver a ser sustentable”. “El Fondo dialoga con uno, es un organismo vivo que tiene una inconmensurable historia cultural que va más allá de las personas, es una entidad viva”.

El funcionario mencionó las “diferentes líneas de crédito” que se ofrecen y reveló que, en lo que va del año, “dimos 500 millones de pesos”.

Reconoció como el mayor desafío “que el Fondo Nacional de las Artes vuelva a tener el protagonismo de excelencia que supo tener en sus inicios”.