El folclore como motor cultural y económico

El director nacional de Promoción Cultural, José Ignacio González Casali, habló con Mariano del Mazo y Mariana Fossati sobre el ciclo Folclore en Acción, que se desarrolla en la Casa Nacional del Bicentenario en el marco del Mes de las Industrias Culturales Argentinas (MICA 2025). El ciclo busca dar visibilidad a artistas emergentes y consagrados, generando espacios de difusión y encuentro con productores y programadores de festivales. Casali explicó qué son las industrias culturales, cómo aportan a la economía del país y su vínculo con sectores como el turismo. Además, adelantó que el cierre será en octubre en el Palacio Libertad, con espectáculos, reuniones sectoriales y capacitaciones. La programación completa puede consultarse en mica.gob.ar