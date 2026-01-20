El FMI ratificó su proyección de crecimiento de la economía argentina para 2026

Pablo Das Neves, asesor estratégico en economía, finanzas y gestión del poder, habló con Nicolás Yacoy sobre las estimaciones de crecimiento económico que el Fondo Monetario Internacional hizo para la Argentina este año.

“Las economías emergentes suelen tener estimaciones de crecimiento más volátiles pero también tienen debilidades en comparación con las economías consolidadas”.

Das Neves sostiene que uno de los problemas que Argentina no logra solucionar es su dependencia de factores externos que surgen muy capaces de desestabilizar las variables económicas que el Gobierno con mucho esfuerzo logra establecer.

En este contexto evaluó que uno de los principales objetivos del Banco Central es incrementar las reservas porque “funcionan como amortiguador contra cualquier factor externo”.

El economista analizó la diferencia sustancial entre las políticas aplicadas por Mauricio Macri y por Javier Milei y explicó la teoría del gradualismo elegida por Macri contra la política de shock aplicada por Milei.