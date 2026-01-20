El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su proyección de crecimiento para la economía argentina en torno a un 4 % tanto para 2026 como para 2027, según la actualización del informe Panorama Económico Mundial presentada esta semana en Bruselas. Estas estimaciones ubican al país por encima del promedio global y de la mayor parte de las economías de América Latina, en un contexto de proyecciones económicas moderadas para el escenario internacional.

El economista Antonio Aracre dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que las proyecciones del FMI reflejan una percepción de continuidad en la recuperación económica argentina.

"El año arranca de manera bastante auspiciosa con un Banco Central que empieza a acumular sostenidamente reservas sin que afecte la cotización del tipo de cambio y sin emisión de dinero, con lo cual se logra el efecto tan buscado por los inversores y los bonistas de que Argentina solidifique el nivel de reservas netas que tiene en el Banco Central y eso ayuda a que se reestablezca el riesgo país a niveles internacionales", expresó.

De acuerdo con el informe del organismo multilateral, la Argentina se espera que mantenga un ritmo de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 4 % en 2026 y 2027, una cifra más alta que la proyección de crecimiento mundial, estimada en 3,3 % y 3,2 % para esos años, respectivamente. En tanto, el promedio regional para América Latina y el Caribe se ubica por debajo de ese nivel.

Las proyecciones del FMI se producen en medio de un escenario económico global que enfrenta desaceleración en algunos sectores y presiones inflacionarias en distintos países, aunque con una expectativa de relativa estabilidad en la actividad productiva en general. El informe también destaca la importancia de políticas macroeconómicas coherentes para sostener el crecimiento proyectado y evitar vulnerabilidades externas o internas.