El FMI expresó su apoyo a la gestión económica del presidente Milei

El organismo señaló que su staff "colabora estrechamente" con las autoridades argentinas para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

Así lo señaló la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, en un posteo en la red social X, en lo que significó una señal de fuerte respaldo a la administración libertaria y al programa sellado con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares.

"Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación", escribió Kozack en su cuenta en la red social.

El apoyo del FMI resulta clave en un marco donde crecen las especulaciones políticas tras los resultados adversos de los últimos comicios.

La decisión del organismo de crédito también resulta un apoyo tácito a la decisión del equipo económico de utilizar recursos del Tesoro para controlar el precio del dólar comunicada por el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

La última vez que el FMI fue elogioso de la marcha del programa sellado con la Argentina fue a fines de julio pasado, cuando el Directorio aprobó el desembolso por 2 mil millones de dólares tras la primera revisión técnica del acuerdo.