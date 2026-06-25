El FMI elogió avances para que la Argentina vuelva a colocar deuda en mercados internacionales  

En la habitual conferencia de prensa de los jueves, la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Koszak, destacó la baja de la inflación y el fortalecimiento de las reservas.

Además, subrayó que el riesgo país de Argentina se redujo y que el sentimiento del mercado hacia Argentina es más favorable.

La inflación de mayo de 2026 fue del 2,1% a nivel nacional, marcando el registro más bajo de los últimos ocho meses, según el INDEC.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó esta semana el alcance del decreto que habilita al Gobierno nacional a realizar operaciones de financiamiento por hasta US$5.000 millones y rechazó las críticas que lo señalan como un nuevo endeudamiento para la Argentina.

A través de una respuesta en la red social X, el funcionario sostuvo que la medida no implica la incorporación de nueva deuda, sino el refinanciamiento de obligaciones ya existentes en mejores condiciones financieras.

“No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país”, escribió Caputo.