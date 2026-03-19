El FMI destacó la resistencia de la economía argentina ante la guerra en Medio Oriente

La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que el país pasó de ser importador a exportador neto de energía, lo que explicó como un factor clave para amortiguar el shock externo.

“Argentina ha resistido este shock relativamente bien hasta ahora”, indicó el organismo, al remarcar que actualmente el país exporta energía por unos US$8000 millones a mediano plazo.

En paralelo, Kozack confirmó que avanzan las conversaciones por la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, firmado en 2025 durante la gestión de Javier Milei.

“Las discusiones continúan y los mantendremos informados”, señaló la portavoz en conferencia de prensa.

El organismo también volvió a destacar la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina, que habría sumado unos US$3500 millones en lo que va del año.

Por otra parte, el FMI analizó el impacto global del conflicto en Medio Oriente, que provocó un fuerte aumento en los precios de la energía y los alimentos.

Según el organismo, el cierre del Estrecho de Ormuz afectó cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, generando presiones inflacionarias a nivel global.