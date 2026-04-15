El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina

El personal del FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo que les permitirá acceder a aproximadamente 1.000 millones de dólares, se informó.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, afirmó el ministro de Economía en X.

En su mensaje, Caputo agradeció especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso; a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo; así como al equipo argentino.

Según el FMI, “el impulso de las políticas se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crucial, así como con los ajustes al marco monetario y cambiario que han propiciado un incipiente aumento de las reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar crisis”.

“Aprovechando los importantes avances en materia de estabilidad, se alcanzaron acuerdos sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, orientado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso oportuno y sostenible a los mercados”, agregó el organismo.

En un comunicado, el FMI destacó el impulso de las reformas, que se ha fortalecido significativamente en los últimos meses.

Entre ellas, mencionó la aprobación del Congreso para el Presupuesto 2026 y legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería.

Destacó además que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los US$5.500 millones en lo que va del año.

Argentina continúa sorteando bien los efectos indirectos de la guerra en Oriente Medio, gracias a la mejora constante de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía, recordó.

“Esto se da en un contexto donde las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años”, resaltó el organismo.

Además, se alcanzaron acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para consolidar los impresionantes logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023.

Las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento, al tiempo que respaldarán el acceso oportuno de Argentina a los mercados de capitales en condiciones más favorables.