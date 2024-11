"El flamenco nace de la calle al igual que el tango y eso los une mucho"

El tenor español conversó con Cholo Gómez Castañón y su equipo sobre el presente de la música y contó que debutó en la década del 90' con el Coro Juvenil Mundial en el Teatro Colón. "Recuerdo esa experiencia cómo unica, debuté en la catedral de la música", expresó.

En una charla en la que compartió sus ideas sobre los nuevos géneros, el artista dijo: "En todos los géneros hay buena y mala música, hasta pasa eso con en el reggaeton. Eso surgió de las tendencias de crear cosas de consumo rápido y se le ofrece a la gente joven. Pero siempre le aconsejo a mi hija que la dieta debe ser variada. Es necesario escuchar un poco de todo".

De la música que ha interpretado, el tenor mencionó que él hace "lo que me echen". Y recordó que en su infancia, su abuela le dio a conocer los tangos de Carlos Gardel. "Yo me enamoré del tango y de sus letras. El flamenco y el tango tienen muchas vías de comunicación. Yo al tango lo canto desde el corazón porque no soy porteño", contó.