El fiscal que juega en canchas distintas

Durante el alegato de Diego Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública en Santa Cruz, el fiscal construyó en la enunciación actores en contra y a favor. Al igual que los discursos políticos... y en un partido diferente a los que jugaba en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. Negativizó a la expresidenta calificándola como la jefa de una asociación ilícita.

Es una figura legal pero puesta en un contenido mediático el concepto significa también otras cosas.

En una película sería el papel del malo. Oponiéndose a esa referencia construida, como si fuese un filme, colocó en su relato a los buenos. En ese lugar, por ejemplo, nombró al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Citó un documento de 2018 de esa entidad titulado “Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos” cuyo prólogo lo escribió el jefe de la Organización de Estados de América.

Luis Almagro escribe: “Curemos nuestras sociedades de las sucesivas infecciones de la corrupción, porque es la mejor manera de preservar el sistema democrático y de promover los derechos de la gente. Transformemos el sistema en el intento, hagámoslo cada vez más democrático de la única forma posible: dando fuerza e independencia a la construcción de justicia, instituciones que respondan a las necesidades de las y los ciudadanos, que den fuerza a su voz y se sometan permanentemente al escrutinio de los mismos.”

La posición biologicista (por la comparación con una infección a problemas que hacen a la sociedad) en pos de la democracia y de los Derechos Humanos contrasta con lo que ocurrió a fines de 2019 en Bolivia, donde la OEA y Luis Almagro fueron señalados por la injerencia en el golpe de Estado contra Evo Morales. Pero también hay datos acerca del posicionamiento interno en Brasil,

Ecuador y Venezuela en contra de Dilma Rousseff, Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa y Nicolás Maduro.

En 2019, otro documento similar publicado en la misma entidad continental se titula: “Corrupción, Estado de derecho y Derechos Humanos”. Igual temática y abordaje que el difundido un año atrás.

Entre los autores de los contenidos figura Diego Luciani. El documento del Fiscal argentino se titula: “La Corrupción como una Grave Afectación de los Derechos Humanos”.

Diego Luciani comienza el artículo: “A la luz de los numerosos y resonantes casos de corrupción que los medios de comunicación exponen diariamente y a partir de la cantidad de procesos judiciales que son analizados ante los Juzgados Federales y Tribunales Orales Federales de Argentina, el fenómeno de la corrupción se ha convertido en un tema realmente preocupante.”

Cita a los medios de comunicación como la principal y primera fuente de referencia. Al final del relato… concluye: “Es imperioso lograr un nuevo pacto social en el cual la corrupción no sea consentida ni admitida, sino que, por el contrario, sea rechazada con vehemencia. Se trata de lograr un verdadero cambio cultural que rechace cualquier manifestación de la corrupción. Es la sociedad la que debe reclamar mayor compromiso, valentía y generosidad política para emprender estas reformas. La historia indica que los partidos políticos no lo van a hacer motu proprio, pues se han adaptado a esta situación que les permite aprovechar las fracturas del sistema.”

En la tapa del documento que escribe Diego Luciani está la Organización No Gubernamental que auspicia el trabajo: Fundación Konrad Adenauer.

Konrad Adenauer es una fundación de Alemania vinculada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). El nombre es en homenaje al político alemán Konrad Adenauer (1876-1967) fundador de la República Federal Alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial fue electo Canciller por el Parlamento.

La oficina de esa organización de Europa en Argentina lleva más de tres décadas desde su inauguración. En enero de 2022 elaboró un manual de debate político con la dirigente del PRO, Patricia Bullrich.

En Argentina, la Fundación Konrad Adenauer tiene socios que colaboran en los programas de financiamiento y desarrollo. Algunos son los siguientes:

1) La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Las compañías que apoyan a esa entidad son: Fundación La Nación, Grupo Clarín, Pan American Energy, Telecom, Galicia, entre otros.

2) La Asociación Civil Estudios Populares. Esta entidad posee acuerdos de cooperación y trabajo conjunto con organizaciones internacionales como la Fundación para Análisis y los Estudios Sociales (FAES) de España vinculada al Partido Popular y la National Democratic Institute (NDI) de Estados Unidos que recibe financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED).

3) Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. CADAL, a lo largo de su historia, ha recibido aportes provenientes de: National Endowment for Democracy (Estados Unidos), Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), Ford Foundation (Estados Unidos), Embajada de Suiza (Uruguay), Center for International Private Enterprise (Estados Unidos), Freedom House (Estados Unidos), National Democratic Institute for International Affairs (Estados Unidos), entre otras entidades.

4) Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Los patrocinantes de FIEL son empresas y cámaras empresarias que reciben los servicios de la Fundación, participan de sus actividades, y colaboran asesorando al directorio en el establecimiento y definición de los planes de investigación y difusión (ADEBA, Américan Express, BBVA, Citi, Comafi, Galicia, ICBC, Itaù, Supervielle, Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cargill, Camuzzi, Ford, Branca, IBM, Pirelli, Roggio, Sociedad Rural Argentina, Techint, Telecom, entre otras empresas).

5) Poder Ciudadano. Recibe financiamiento de: National Endowment for Democracy, Embajada de Suiza, Open Government Partnership, Siemens, entre otros. Además, el fiscal Diego Luciani es invitado a encuentros y debates organizados por la fundación Konrad Adenauer o alguna de las otras entidades vinculadas como socias de la ONG. En reuniones internacionales, Luciani destaca en su Curriculum el trabajo sobre Corrupción y Estado que patrocinó la Konrad Adenauer. Tal es el caso del Curso Superior en Derecho en Investigación y Prueba de Delitos Complejos, un programa de formación dictado y certificado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), y avalado por la Comunidad Europea.

Diego Luciani es nombrado entre los expertos que dictaron el curso y es en su presentación donde incluye su trabajo con la Konrad Adenauer.

El 17 de mayo de 2019 participó en una conferencia sobre “Trata de personas y trabajo forzoso” junto con otras personalidades de la Justicia y legisladores.

El Fiscal Diego Luciani tiene una red de relaciones con Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se encuentra la alemana Konrad Adenauer. Es invitado a encuentros y cursos a exponer acerca de las problemáticas del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas.

Entre los socios de esa ONG se repiten organizaciones como la National Endowment for Democracy que recibe fondos de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), una institución que depende del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales denunciaron, años atrás cuando coincidieron en las presidencias de sus

países, que ambas entidades están detrás de movimientos desestabilizadores de las democracias en la región.

Hay un partido que el fiscal Diego Luciani juega en canchas extranjeras.