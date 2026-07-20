El fin del Mundial y el desafío de volver a la rutina

La final del Mundial 2026 marcó el cierre de un mes atravesado por la expectativa, los encuentros familiares, las reuniones con amigos y las emociones compartidas alrededor del fútbol. Tras semanas en las que millones de personas organizaron sus rutinas en función de los partidos, el final del torneo abre paso a una sensación que muchos reconocen: una mezcla de nostalgia, vacío y regreso a la vida cotidiana.

La psicóloga Macarena Koderer dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó que estas emociones son habituales después de acontecimientos que generan una fuerte implicación afectiva. "Hay que transitar este momento, todos estamos viviendo el después, sentimos un vacío, una sensación rara", dijo.

En ese sentido, destacó que, tras varias semanas de entusiasmo y expectativas, es normal experimentar cierta sensación de tristeza o desorientación cuando el evento concluye y desaparece aquello que organizaba gran parte de la atención diaria.

"El mundial genera un efecto de rutina emocional colectiva, vivimos emociones tras emociones, que cuando termina nos deja cierta sensación de frustración", expresó la psicóloga.

Además, Koderer señaló que "el mundial dejó muchas cosas buenas más allá del resultado" y subrayó que "acá se evalúa cómo manejamos nuestras frustraciones".

Los grandes eventos deportivos funcionan como experiencias colectivas capaces de fortalecer vínculos y generar un sentido de pertenencia. Durante un Mundial, las conversaciones, las reuniones y las actividades cotidianas suelen girar en torno a los partidos, creando una dinámica compartida que trasciende el resultado deportivo.

Desde la psicología, este fenómeno suele compararse con lo que ocurre al finalizar unas vacaciones, un viaje esperado durante mucho tiempo o un proyecto que resultó especialmente significativo. La conclusión de una experiencia intensa implica una reorganización emocional y una adaptación a una nueva rutina, proceso que puede venir acompañado por sentimientos de melancolía.