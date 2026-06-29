El fin de los jefes de traje: Scaloni y el nuevo mapa del liderazgo juvenil

Hoy los jóvenes ya no compran espejos de perfección ni liderazgos basados en la vieja autoridad vertical del "porque lo digo yo". Para las nuevas generaciones, un ídolo no es un ser inalcanzable subido a un pedestal, sino alguien real que muestra sus grietas, maneja la frustración y valida las emociones de su entorno. La juventud actual, criada bajo la horizontalidad de las redes sociales, descarta el autoritarismo clásico y busca la autenticidad, la empatía y la construcción colectiva, transformando por completo la forma en que eligen a sus referentes.

Por este tema, la especialista en Recursos Humanos, Sandra Olive, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "después de la pandemis hubo un cambio marcado en los modelos de liderazgos y la selección, y el propio Scaloni, son los referentes de esos nuevos liderazgos".

Olive, además, agregó que "Scaloni es un líder transparente, con valores claros, no quiere estar siempre en el centro de la foto, genera colaboración. Es un liderazgo positivo, lo mismo ocurre con Messi".