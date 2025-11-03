El “Festival del Miedo” llegó a Multiplex: una semana para disfrutar el terror en pantalla grande

En Amnesia, con Pablo Valente, Sonia Brussino, gerenta de Marketing de Cines Multiplex, contó todos los detalles de la primera edición del Festival del Miedo, una propuesta que se extiende del 30 de octubre al 5 de noviembre y que celebra Halloween a puro cine.

“Queríamos traer algo divertido, familiar, que invite a la gente a salir, a lookearse y a volver a vivir la experiencia del cine”, explicó Brussino. Durante esos días, los complejos de Belgrano, Lavalle, Pilar, Canning y San Juan proyectan clásicos y estrenos del género terror con precios promocionales y combos especiales —incluido el ya famoso Combo 666, con balde gigante de pochoclos y gaseosas.

El festival invita a revivir títulos icónicos como El cadáver de la novia o Las puertas del infierno, además de propuestas 4D que multiplican la adrenalina. “Hay algo mágico en mirar una peli de terror en el cine: los nervios, la risa, la comunión con los demás espectadores. No hay nada que lo iguale”, resumió Sonia.

Más allá de la tendencia importada de Halloween, Brussino defendió la iniciativa con humor y una mirada optimista: “No importa si copiamos o reinventamos, lo importante es celebrar juntos y volver a compartir con amigos o familia. Después de todo, el cine también es eso: una excusa para disfrutar y reencontrarse”.

🎬 Toda la programación y venta de entradas está disponible en multiplex.com.ar