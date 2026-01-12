El fenómeno que generó una ola gigante en Santa Clara del Mar se conoce como virazón

El fenómeno que generó una ola gigante que mató a un joven en Santa Clara del Mar se conoce como "virazón" y ocurre cuando cambia de manera muy brusca el viento, lo que arrastra las olas.

Hay antecedentes de virazones en esa zona, sobre todo en 2022, pero no con semejante virulencia.

"Creyeron que era un tsunami, pero no, se trata de una virazón, que cambia el viento y produce una marea meteorológica, sube de golpe el oleaje", explicó el geólogo y doctor en ciencias Naturales Federico Isla, que tiene registro de la ocurrencia del mismo fenómeno años anteriores en estas playas.

En esta oportunidad, la ola gigante mato a una persona y provocó heridas en otras 34 en la costa de Santa Clara del Mar.

Isla precisó por qué este fenómeno no es considerado como un Tsunami y dijo que "para que fuera así, debería haberse registrado un episodio geológico, un terremoto en las islas Sandwich o Georgias del Sur, y de ese modo podría impactar en Mar del Plata, pero nada de eso pasó".

"Estos son vientos pamperos, soplan del oeste, y te alejan de la orilla del agua, y de pronto cambian, es lo que ocurrió este lunes, se puso del sudeste y causó un aumento rápido del nivel del mar", agregó.