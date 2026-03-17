El fenómeno Gran Hermano a través de sus distintas ediciones

El fenómeno de los reality shows volvió a instalarse con fuerza en la televisión argentina, y “Gran Hermano” se mantiene como uno de los formatos más influyentes a la hora de generar impacto en la audiencia y en la vida de sus participantes.

Agus Rey, periodista y autor de “Vivir en TV”, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó la evolución del programa a lo largo de sus distintas ediciones, al destacar cómo el formato logró adaptarse a los cambios en el consumo y mantener su vigencia.

Desde su primera emisión en el país, “Gran Hermano” se consolidó como un experimento social que expone la convivencia, los vínculos y los conflictos entre desconocidos en un espacio aislado, con la mirada permanente del público.

Uno de los aspectos más relevantes del programa es el impacto que tiene en la vida de quienes participan. La exposición mediática puede generar oportunidades laborales, reconocimiento y crecimiento profesional, pero también implica desafíos vinculados a la presión pública, la sobreexposición y la adaptación a la vida fuera del reality.

"Hoy los participantes entran preparados para los que les espera, pero sin tener la conciencia de que esto se termina", expresó.

Con el paso de los años, el formato incorporó cambios en su dinámica, en la interacción con la audiencia y en su presencia en redes sociales, lo que amplificó su alcance y modificó la relación entre el programa y el público.

En la actualidad, el reality continúa siendo una plataforma que transforma la vida de sus participantes y refleja, al mismo tiempo, las transformaciones culturales y mediáticas de la sociedad.