El fenómeno de las historias paranormales urbanas

Las historias de apariciones, leyendas urbanas y episodios inexplicables forman parte del imaginario de Buenos Aires desde hace décadas. En ese universo se inscribe Buenos Ayres Fantasma, un proyecto que recopila relatos y reconstruye episodios vinculados a lo paranormal en distintos rincones de la ciudad.

Mara Fendel, periodista e investigadora paranormal, creadora de Buenos Ayres Fantasma, dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó que cómo es la experiencia, en la que utilizan una tecnología de avanzada para poder captar psicofonías.

El proyecto recorre edificios emblemáticos, teatros, hospitales y calles tradicionales donde vecinos y trabajadores aseguran haber vivido experiencias fuera de lo común. Más allá de la veracidad de cada caso, la propuesta pone el foco en el valor narrativo y patrimonial de estas historias, entendiendo lo paranormal como una expresión del folklore urbano.

A través de investigaciones, recorridos y contenidos digitales, Buenos Ayres Fantasma se convirtió en un espacio de referencia para quienes se interesan por el misterio y la historia oculta de la ciudad. La iniciativa también dialoga con una tradición literaria y periodística que, desde el siglo XIX, ha incorporado relatos fantásticos y crónicas sobre sucesos extraños en la vida cotidiana porteña.