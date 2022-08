El femicidio Jujeño que repercute a nivel nacional

Mónica Cunchila, mamá de Iara Rueda expresa la repercusión del caso el medios nacionales y el cual se dio para dar visibilidad a otros que aún no tiene justicia en Jujuy y lo comparo con el caso María Soledad en Catamarca.

Iara Rueda salió de su casa antes de que cayera el sol con una carpeta bajo el brazo. Era el anochecer del miércoles 23 de septiembre del año pasado cuando la joven estudiante de 16 años le dijo a su familia que se ausentaba un rato porque iba a llevarle un trabajo práctico a un compañero. En realidad, estaba yendo a encontrarse con Tomás F., un chico de su misma edad con el que salía desde hacía algunos meses. La chica recorrió varias cuadras de tierra del barrio San José, en Palpalá, Jujuy, hasta el punto de encuentro. Apenas llegó, notó que su novio no estaba donde habían acordado. Tardó pocos segundos en darse cuenta que, en realidad, era todo una trampa.

Un auto rojo, que luego sería identificado como un Fiat Palio sin patente, frenó junto a ella. Iara intentó subirse a la bicicleta y escapar pero no pudo. Dos hombres mayores de edad, Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, se bajaron y la obligaron a subir. Adentro también estaba su novio, pero no como víctima, sino como presunto victimario. El joven la había entregado. Lo que siguió fue puro horror: los tres intentaron abusarla y, como no lo lograron, la asesinaron e intentaron quemar el cuerpo.