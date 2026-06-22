El femicidio de Agostina Vega y la sustracción de Loan Peña

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó distintos aspectos vinculados a la investigación en marcha por el femicidio de la adolescente de 14 años, que había desaparecido el 23 de mayo, y actualizó el estado de la causa.

El cuerpo de Agostina fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba y el único detenido es Claudio Barrelier, principal sospechoso.

También, esta emisión de Ecos Criminales analizó el inicio del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

A propósito de este tema, conversaron con María Belén Russo Cornara, abogada de los padres del menor, María Noguera y José Peña.

“Esperábamos mayor seriedad pero no descartábamos que iba a haber un poco de desorganización al haber 17 imputados, 30 abogados. No pensábamos que iba a tener tantas trabas al respecto”.

“Tenemos esperanza que esta semana sea diferente”, reflexionó respecto a la continuidad del proceso judicial.

“María y José están destruidos, esperaban respuestas y se encontraron con este circo”, señaló.