"El FdT está en favor del pueblo y pedimos la suspensión de esa ordenanza"

Integrantes de la cámara de comercio de Santo Tomé, se hizo presente en la sesión del Honorable Concejo Deliberante para conocer la definición acerca de una cuestionada ordenanza, aprobada por los ediles del oficialismo y presentada por el ejecutivo municipal. Blanca Gales, concejala por el Frente de Todos se pronunció al respecto diciendo en Mañana Nacional "no hubo fundamento, incluso tuvieron la oportunidad de pasar a un cuarto intermedio como sugerí y que lo vuelvan a charlar. Estaban tercos y necios ante un reclamo que había hecho la cámara de comercio. No los entiendo, quedé re afectada, incluso pretendieron hacer callar la voz, y nosotros dijimos: no, esta es la casa del pueblo, acá están para ser escuchados".

"Fue una sesión muy difícil, yo me sentí mal, pedí disculpas por no poder darles solución porque hasta me parece que estuvo vedada la instancia de diálogo", expresó Gales.

En la página de Facebook del HCD de Santo Tomé publicaron lo siguiente:

