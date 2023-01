“El fallo de la Corte es escandaloso y perjudica a las provincias”

El diputado provincial del bloque Justicialista analizó las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación Federal que afecta a las provincias: “nosotros seguimos trabajando en el presupuesto provincial que pone énfasis en la obra pública y ahora tenemos que dimensionar el daño que producirá este fallo de la Corte, el impacto negativo que generará. Esto nos lleva a una compleja situación política porque consideramos un escándalo este fallo, con una gravedad institucional muy grave, Entendemos que los índices de distribución no

fueron considerados y estamos hablando de la ciudad de Bs As que no es una provincia, que tiene una gran cantidad de privilegios que no tienen las provincias. Hemos emitido un comunicado repudiando este hecho, sin olvidar que nuestro gobernador Jorge Capitanich es el gran emblema para el Norte Grande para tener institucionalidad y relevancia a nivel nacional y propuso y trabajó en la eliminación de asimetrías con otras regiones que desde hace muchísimos años postergan al norte del país”, indicó.

