El extraño caso de los pilotos chilenos descalificados tras un presunto encuentro OVNI en 1978

La madrugada del 23 de septiembre de 1978, los pilotos chilenos Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya competían en la Vuelta a la América del Sur cuando, al circular por la Ruta 3 rumbo a Bahía Blanca, aseguraron haber sido envueltos por una potente luz que elevó su vehículo y los trasladó misteriosamente. Al reaparecer, habían recorrido 127 kilómetros en tiempo récord, con el tanque vacío y sin pasar por los controles intermedios. Los organizadores los descalificaron por “inconsistencias”, aunque jamás se probó que hicieran trampa. La prensa argentina trató el hecho con ironía, mientras en Chile fue defendido como un caso serio de posible abducción. A más de cuatro décadas, el misterio sigue abierto.