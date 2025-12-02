El éxito de la desregulación inmobiliaria

El CEO de Pint, una startup que permite visitar las propiedades inmobiliarias con realidad virtual, Jorge Amoreo Casotti, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó la necesidad de desregular el sector "pese a las reticencias de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Amoreo Casotti, además, informó que "hay un proyecto de ley en Diputados y hay un borrador de DNU sobre la mesa de Sturzenegger para avanzar en ese sentido y terminar con casta que maneja el sector inmobiliaria hace décadas. Por otro lado, hay que eliminar la matrícula obligatoria, permitir que cualquiera pueda ejercer sin depender de ellos y que los consumidores elijan libremente a quién confiarle sus operaciones”.

El CEO de Pint considera que liberar al mercado de la pesada carga de estructuras corporativas resulta un paso decisivo hacia la transformación definitiva del sector inmobiliario: “En otros países donde el sector es libre, los consumidores tienen más opciones, mejores servicios y precios más bajos. En Argentina la desregulación es urgente. Hoy el mercado inmobiliario argentino está atado con cadenas burocráticas que no suman nada, solo encarecen los costos, frenan la competencia y hacen más difícil entrar a competir con bienes de mejor calidad a un mejor precio".