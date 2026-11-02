El exárbitro calificó como "bochornoso" el arbitraje de Nicolás Ramírez en el superclásico

El ex árbitro Pablo Lunati e hincha de river, criticó el arbitraje que hizo ayer Nicolás Ramírez durante el Superclásico en diálogo con el equipo de Pasión Nacional. "Cuando te equivocas 4 veces en favor de un equipo y en contra de otro, no entra mucho análisis. Dirigió el primer tiempo de una manera y el segundo de otra forma", expresó.

"El arbitraje de Ramírez fue bochornoso, y tendencioso. Por alguna orden recibida o algún pedido, el segundo tiempo dirigió distinto. Esto es reiterado y se le suman otros delitos", agregó.

Lunati dijo que en su infancia "había 3 ó 4 para dirigir los Superclásicos" pero en el presente el único que puede hacerlo de una manera justa es "Facundo Tello". "Hasta que aparezca otro como él, Tello tiene que ser el que dirija esos partidos", sentenció.