El ex nadador José Meolans participó del Tetratlon del Chapelco

Después de su participación en el Tetra de Chapelco, el excampeón mundial de natación José Meolans dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes sobre su visita a la ciudad, los deportes de montaña, pero también su vida después de la competencia de alto rendimiento, la decisión de Delfina Pignatiello de dejar la actividad de modo prematuro y su vínculo actual con el agua, pero también con la bicicleta y los deportes de montaña.

"El Tetra es distinto a todo lo que había hecho en Córdoba con la bicicleta. En 2006 vine por primera vez a San Martín de los Andes y lo del Tetra lo comencé a hablar hace unos meses y me vine con mi familia", destacó el ex nadador olímpico. En el tetratlón de Chapelco, Meolans participó en la categoría postas (junto a Andres Araya, Araceli Balboa y Gustavo Reyes) y obtuvo el segundo puesto aportando desde el Mountain Bike.

Consultado sobre el retiro anticipado de la nadadora Delfina Pignatiello, Meolans reflexionó desde su experiencia. En una entrevista brindada en 2018, Meolans pedía paciencia sobre las expectativas para con la joven nadadora. Cinco años después, renovó su mirada sobre el tema: "Hay mucho de toma de decisiones y en este plano es personal. Si vos me preguntas qué hubiera hecho si fuese Delfina, probablemente yo hubiera intentado seguir porque creo que le quedaba un camino muy largo por recorrer. Por lo visto, no estaba del todo convencida de lo que quería, y cuando no hay un convencimiento personal de lo que querés, se hace todo mucho más complejo en el alto rendimiento. El deportista tiene que tener claro que tenés buenos y malos momentos, es como cíclico. No hay deportista que haya ganado todo siempre, no lo hay, ni los mejores. Es un tema para un análisis mucho más profundo, pero yo hubiese intentado seguir, porque me parece que Delfina tiene muchísimas condiciones como para estar en el nivel superlativo como el que supo tener. El tema de alejarse, y la natación es un deporte especial en esto, no se si le va a dar la chance de poder volver al nivel que ella tenía anteriormente".

En la actualidad y desde hace tiempo, socializa sus aprendizajes en distintas clínicas deportivas a lo largo del país. "Cuando dejé la competencia, no me veía en la experiencia de poder dejar un mensaje. Hoy trato de que los chicos y chicas vean oportunidades en el deporte. Más allá de las limitaciones del deporte amateur en nuestro país, trato de incentivar que sostengan el deporte a largo plazo. Es fundamental, no solo por las pretensiones u objetivos, sino por la formación que te da el deporte, que siempre es enriquecedor para el futuro.

Finalmente, deseó que San Martín de los Andes sume infraestructura en natatorios fundamentalmente porque "con la cantidad de espejos de agua que hay, es una obligación que los chicos aprendan a nadar". En la actualidad, no entrena, nada suave para relajarse, cuando siente que su cuerpo lo necesita, pero reconoce que últimamente, no se lo pide muy seguido.

En noviembre de este año tiene planeado regresar para el Gran Fondo de los Siete Lagos. Desafiado por la audiencia de Tampoco es para Tanto para sumarse a los cruces del lago, aclaró: "Por el tema del agua fría, todavía le tengo idea a hacer los cruces del lago Lácar y del Nonthué, pero si se puede con traje, lo voy a pensar".

