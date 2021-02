“El ex intendente tito dejó en planta a gente con meses de antigüedad”

En contacto con “La Juntada”, la presidenta del Concejo Deliberante de La Quiaca, Felisa Nieves; se refirió a la fallida sesión convocada para que el órgano legislativo municipal adhiera al decreto provincial que pasaría a planta a permanente a empleados municipales con más de cinco años de antigüedad.

“Ellos creen que se va a hacer lo que siempre hicieron ellos. Yo no me olvido por soy municipal, que el ex intendente que es el dirigente de ellos de la última de gestión; dejó como planta permanente a gente que tenía dos o tres años, meses de haber ingresado al municipio, con categorías altas.”, dijo la edil Nieves.

Los concejales Barro, Villatarco y Aranda, una vez más faltaron a la sesión especial donde se trataría el decreto emitido por el gobierno provincial y que beneficia a los empleados municipales de toda la provincia.

A pesar de estar presentes en el edificio del Concejo, los concejales de la oposición se negaron a entrar al recinto y Felisa Nieves dijo: “los concejales parece que no les interesan los trabajadores. Porque estaban en el edificio. Ellos se saben todos los trucos y creen que uno va a entrar en ese juego. Yo sé que hay compañeros que están esperando esta mejora hace muchos años.

Tenemos primero tienen que hacer la adhesión, vamos paso por paso.

No vivamos jugando con la necesidad como la estabilidad de los trabajadores, que algunos ya son grandes y todavía están jornalizados. Tenemos que estabilizar al trabajador.

Los concejales de la oposición no quieren que se adhiera al decreto porque quieren tener al empleado municipal como esclavo en cada elección, que tiene que hacer mérito y convertirse en puntero político para que lo acomoden.”