El estremecedor relato de un ex detenido en El Helicoide de Caracas

Dylan Canache, un ex preso político sobreviviente de El Helicoide habló con Nicolás Yacoy sobre los duros tiempos de detención en el centro de torturas mas famoso de Venezuela.

“Fui secuestrado en enero de 2018 cuando tenía 16 años y pasó mucho tiempo en el que mis padres me estuvieron buscando por todo Caracas porque no sabían dónde estaba”. “En “El Helicoide” estuvimos encerrados durante casi 3 meses sin luz, 16 personas en una celda para 4, soportando los abusos de los torturadores”.

Canache contó detalles estremecedores de las características de su detención.

Contó que la Corte Penal Internacional recoge testimonios de exdetenidos que podrían ser utilizados para juzgar a los responsables de esas acciones.