“El Estado viola los DH HH de los excombatientes de Malvinas”

“En estas causas entendemos que el Estado argentino se encuentra violando los derechos humanos de los ex combatientes por omisión del deber claro en relación con el juzgamiento de las torturas que sufrieron los conscriptos en la guerra. Elevamos formalmente una nota al relator de la tortura en el marco que la causa tiene una antigüedad de 15 años y eso nos lleva a decir concretamente es el Estado el que vulnera derechos fundamentales. En su momento la Corte Suprema no dio un dictamen definitivo y no se expidió sobre el tema y ahora tiene la posibilidad de habilitar o clausurar la posibilidad de investigación y juzgamiento y le pedimos que haga lo que tiene que hacer que es juzgar a los torturadores de Malvinas. Los tiempos del Poder judicial implican violaciones de DD HH, es decir que es el Estado el que lo hace, esto no es opinión es un hecho claro y la reparación debe venir por vía judicial. Todo ocurrió en 1982 es decir que tenemos 40 años de impunidad por lo que sucedió en Malvinas”, expresó el abogado del Centro de ex combatientes de La Plata.

